Bergamo, riaperto il ponte di via San Bernardino - Video

Dopo 424 giorni di chiusura, qualcuno si era segnato la data di riapertura del ponte di via San Bernardino sul calendario, con tutta l’intenzione di entrare in città percorrendo la strada da mesi inibita al traffico il prima possibile. Perché venerdì 30 ottobre, intorno alle 18.50, dieci minuti prima della riapertura ufficiale annunciata nei giorni scorsi, una dozzina di mezzi, tra auto, moto e pure un autobus, già erano accodati aldilà del ponte della ferrovia, in attesa che anche il secondo fornice aprisse al traffico, verso Largo Tironi. E così è stato: alle 19 in punto la viabilità su San Bernardino è stata ripristinata in entrambi i sensi di marcia.