Bergamo, riaperto il ponte di via San Bernardino - Video
VIABILIT À. Alle 19 in punto la circolazione è stata ripristinata in entrambi i sensi di marcia. I lavori fino a giugno.Lettura 1 min.
Bergamo
Dopo 424 giorni di chiusura, qualcuno si era segnato la data di riapertura del ponte di via San Bernardino sul calendario, con tutta l’intenzione di entrare in città percorrendo la strada da mesi inibita al traffico il prima possibile. Perché venerdì 30 ottobre, intorno alle 18.50, dieci minuti prima della riapertura ufficiale annunciata nei giorni scorsi, una dozzina di mezzi, tra auto, moto e pure un autobus, già erano accodati aldilà del ponte della ferrovia, in attesa che anche il secondo fornice aprisse al traffico, verso Largo Tironi. E così è stato: alle 19 in punto la viabilità su San Bernardino è stata ripristinata in entrambi i sensi di marcia.
Le prossime tappe
La situazione resta delicata. I lavori proseguiranno fino a giugno 2027 e da gennaio sono previste altre chiusure dei fornici del ponte ferroviario, garantendo però il transito sempre in entrambe le direzioni. Da metà gennaio sono già in programma chiusure notturne per demolire le strutture esistenti; dalla fine di gennaio, per circa 60 giorni, il cantiere interesserà di nuovo il fornice ovest, mentre il transito in entrambe le direzioni sarà garantito in quello est.
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