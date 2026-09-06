Bergamo, riapre il bike park a Loreto: «Dopo tante fatiche, festeggiamo»

Inaugurazione in grande stile domenica 6 settembre a Loreto del rinnovato bike park. «All’insediamento della nostra amministrazione nel 2024 – precisa Marcella Messina, assessore alle Politiche sociali e allo Sport del Comune di Bergamo – tra i primi obiettivi che ci eravamo posti c’era il recupero di questa struttura. E in poco tempo siamo riusciti in collaborazione con la società Caravaggio Offroad a mettere a disposizione dei ragazzi e degli atleti questa bella pista. Dopo tante fatiche siamo qui a festeggiare».

«Siamo orgogliosi»

«Siamo orgogliosi dell’apertura di questo impianto – sottolinea Franco Galli, vicepresidente della Caravaggio, presente alla cerimonia con Massimo Trivella, presidente del sodalizio sportivo – che fino a qualche tempo era molto diverso. Ringraziamo l’amministrazione comunale per l’intervento di riqualificazione effettuato».

(Foto di Agazzi) (Foto di Agazzi)

«Regione Lombardia lavora a supporto delle amministrazioni locali – dice Claudia Maria Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture – e ci tenevamo ad essere presenti all’inaugurazione di questo impianto regolamentato e moderno in risposta alle esigenze dei ragazzi, per dare loro opportunità di crescita e possibilità di scelta a quale disciplina sportiva dedicarsi, nella convinzione che lo sport, oltre ai benefici fisici, contribuisce alla crescita personale, nel rispetto delle regole. I complimenti per l’opera recuperata va al Comune di Bergamo e alla società Caravaggio Offroad che si occupa della gestione dell’impianto»”.