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Cronaca / Bergamo Città Sabato 03 Ottobre 2026

Bergamo, rinnovati gli arredi esterni di cinque asili nido

LAVORI CONCLUSI. Il progetto ha interessato «Il ciliegio» di Boccaleone, «I coriandoli» in Malpensata, «L’erbavoglio» a Longuelo, «Il bruco verde» a Valtesse e «Il pesco» in Conca FIorita.

Lettura meno di un minuto.
Bergamo, rinnovati gli arredi esterni di cinque asili nido
Una delle strutture rinnovate nel giardino del nido di Valtesse

Bergamo

Ambienti all’aperto più accoglienti, stimolanti e sicuri. Con questo obiettivo, il Comune di Bergamo ha rinnovato arredi e giochi in cinque asili nido della città.

Bergamo, rinnovati gli arredi esterni di cinque asili nido
Bergamo, rinnovati gli arredi esterni di cinque asili nido

Un’operazione avviata il 21 luglio e chiusa il 1° settembre, entro l’inizio delle attività scolastiche, che ha interessato «Il ciliegio» di Boccaleone, «I coriandoli» in Malpensata, «L’erbavoglio» a Longuelo, «Il bruco verde» a Valtesse e «Il pesco» in Conca FIorita.

Investimento di quasi 200mila euro

Un investimento da 197mila euro, che ha riguardato principalmente le opere a verde e l’allestimento delle aree esterne, per migliorare qualità ambientale, fruibilità e livelli di sicurezza. Nelle prossime settimane, con un appalto da 16mila euro è previsto un intervento di ripristino dei tappeti erbosi dove sono state posizionate le installazioni di gioco.

«Un intervento necessario e strategico - ha commentato Oriana Ruzzin, assessora al Verde - per rendere i giardini destinati ai più piccoli, aree verdi con arredi di qualità per imparare, stare bene, crescere in armonia con la natura».

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