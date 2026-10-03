Bergamo, rinnovati gli arredi esterni di cinque asili nido

Ambienti all’aperto più accoglienti, stimolanti e sicuri. Con questo obiettivo, il Comune di Bergamo ha rinnovato arredi e giochi in cinque asili nido della città.

Un’operazione avviata il 21 luglio e chiusa il 1° settembre, entro l’inizio delle attività scolastiche, che ha interessato «Il ciliegio» di Boccaleone, «I coriandoli» in Malpensata, «L’erbavoglio» a Longuelo, «Il bruco verde» a Valtesse e «Il pesco» in Conca FIorita.

Investimento di quasi 200mila euro

Un investimento da 197mila euro, che ha riguardato principalmente le opere a verde e l’allestimento delle aree esterne, per migliorare qualità ambientale, fruibilità e livelli di sicurezza. Nelle prossime settimane, con un appalto da 16mila euro è previsto un intervento di ripristino dei tappeti erbosi dove sono state posizionate le installazioni di gioco.