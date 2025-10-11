Bergamo si gemella alla città palestinese di Gerico

Il Comune di Bergamo si prepara al gemellaggio con quello palestinese di Gerico. La firma della lettera d’intenti per sottoscrivere il patto di gemellaggio, che poi sarà formalizzato «a conclusione delle procedure autorizzative previste dai rispettivi Stati», è in programma lunedì 13 ottobre alle 11 a Palazzo Frizzoni. Saranno presenti fra gli altri i due sindaci Elena Carnevali e Salem Ghrouf e l’assessora alla Pace Marzia Marchesi.