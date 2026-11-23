Il sottopasso ferroviario di via San Bernardino, a Bergamo, sarà chiuso nelle notti di martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 novembre , ogni volta dalle 23 alle 6 del mattino successivo. La chiusura consentirà all’impresa D’Agostino Costruzioni Generali di posare l’impalcato del ponte ferroviario nell’ambito dei lavori di Rfi per il raddoppio della linea Bergamo–Ponte San Pietro. Delibo

Gli orari della chiusura e le deviazioni

Nelle tre fasce notturne il transito sarà vietato ai pedoni e ai veicoli in entrambi i sensi di marcia, con la sola eccezione dei mezzi dell’impresa. Di giorno si continuerà a circolare in entrambe le direzioni, secondo l’assetto attuale. L’impresa segnalerà le modifiche alla viabilità e i percorsi alternativi e avviserà in anticipo residenti, commercianti e attività produttive della zona.