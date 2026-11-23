Bergamo, sottopasso di via San Bernardino chiuso per tre notti
INFO UTILI. Stop a veicoli e pedoni il 24, 25 e 26 novembre, dalle 23 alle 6 del mattino seguente, per la posa dell’impalcato ferroviario. Di giorno si circola.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Il sottopasso ferroviario di via San Bernardino, a Bergamo, sarà chiuso nelle notti di martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, ogni volta dalle 23 alle 6 del mattino successivo. La chiusura consentirà all’impresa D’Agostino Costruzioni Generali di posare l’impalcato del ponte ferroviario nell’ambito dei lavori di Rfi per il raddoppio della linea Bergamo–Ponte San Pietro. Delibo
Gli orari della chiusura e le deviazioni
Nelle tre fasce notturne il transito sarà vietato ai pedoni e ai veicoli in entrambi i sensi di marcia, con la sola eccezione dei mezzi dell’impresa. Di giorno si continuerà a circolare in entrambe le direzioni, secondo l’assetto attuale. L’impresa segnalerà le modifiche alla viabilità e i percorsi alternativi e avviserà in anticipo residenti, commercianti e attività produttive della zona.
Il cantiere e la riapertura del 30 ottobre
Il sottopasso era stato chiuso il 1° settembre 2025 per i lavori di demolizione e ricostruzione di una parte del ponte, da allargare per il raddoppio dei binari. Il 5 agosto 2026 era tornato percorribile il primo dei due passaggi sotto il ponte, in direzione Colognola. Il 30 ottobre la riapertura del secondo, verso largo Tironi, ha ripristinato il doppio senso di marcia. I lavori in via San Bernardino proseguiranno fino a giugno 2027.
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