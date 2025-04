Bergamo, trasporti nel mirino: scoperti distacchi illeciti e autisti senza permesso

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bergamo ha reso noti i risultati di un’attività investigativa svolta tra febbraio 2024 e febbraio 2025 nel settore degli autotrasporti in provincia. I controlli hanno riguardato tre società italiane operanti nel trasporto conto terzi e tre agenzie di somministrazione con sede in Albania. Sono emerse violazioni relative a distacchi transnazionali illeciti, assunzione di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno e mancata sorveglianza sanitaria.

Gli annunci online

Le indagini hanno preso avvio da annunci online e da cinque richieste di rilascio attestati per conducenti albanesi senza permesso di soggiorno, presentate da una società italiana. In totale, sono stati individuati nove autisti albanesi privi della patente necessaria per la guida di mezzi in Italia.