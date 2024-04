Bergamo, vento forte: alberi caduti sulla Briantea e in via Borgo Palazzo - Foto

Disagi per il vento forte martedì 16 aprile in città. Nel pomeriggio, poco prima delle 17, a causa delle raffiche un albero è caduto sulla Briantea, nel tratto dopo la Motorizzazione poco prima della rotatoria che porta a Curno e Longuelo, interrompendo la circolazione. Sul posto i vigili del fuoco, la Protezione civile e la polizia locale, durante le operazioni il tratto è stato chiuso. L’albero ha piegato anche un palo dell’illuminazione.

Sempre nel pomeriggio un’altra pianta è caduta in via Borgo Palazzo, nei pressi del presidio sanitario, anche qui la strada è stata momentaneamente chiusa per consentire le operazioni di sgombero. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. L’albero ha sfondato la recinzione lungo la strada e danneggiato un palo dell’illuminazione pubblica. La strada è stata riaperta verso le 18. In entrambi i casi non risultano persone ferite, né veicoli coinvolti.