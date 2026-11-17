Così piccoli, eppure così forti. Il «miracolo» della vita prende forma in questi luoghi, dentro culle che sembrano scrigni, là dove l’expertise clinica è anche cura umana, accompagnando alla crescita e all’autonomia i bimbi prematuri. Quasi ogni settimana, la Patologia neonatale del «Papa Giovanni» assiste un «minuscolo» bebè sotto il chilo e mezzo, quelli che vengono definiti «very low birth weight», i più impegnativi.

I numeri a Bergamo

Chryssoula Tzialla, direttore della Patologia neonatale Ma la prematurità – la cui giornata mondiale si celebra dal 2026 ogni 15 novembre, con uno «spostamento» rispetto al calendario tradizionale che la fissava al 17 novembre – è un evento ricorrente, seppur con diverse gradazioni di complessità: su un totale di 3.989 parti, nel 2025 l’ospedale di Bergamo ha preso in carico complessivamente 178 nati prematuri (dato esattamente in linea con il 2024), ossia venuti alla luce prima del completamento della 37a settimana di gravidanza, e 40 di questi (contro i 68 del 2024) pesavano meno di 1.500 grammi. Il 4,5% dei nati è prematuro, un valore non dissimile dall’epidemiologia globale che attesta una frequenza tra il 5% e il 10%. «Il panorama si sta modificando negli ultimi tempi – spiega Chryssoula Tzialla, direttore della Patologia neonatale dell’Asst Papa Giovanni –. Da un lato influisce la demografia, con la riduzione delle nascite; dall’altro, anche i prematuri stanno diminuendo, principalmente perché è cambiato l’orientamento dei colleghi ginecologi. Adesso, grazie ai progressi, si portano più avanti quelle gravidanze che un tempo si concludevano con un parto anticipato: se prima era frequente avere prematuri di 24-25 settimane (sei mesi all’incirca, ndr), adesso si riesce a spostare il termine attorno alle 32-33 settimane (più vicino agli otto mesi, ndr), con situazioni che vengono definite di moderata prematurità».

Complicanze e decorso

Oltre i numeri e le traiettorie della medicina, ogni caso richiede una notevole attenzione, un insieme di professionalità e umanità. Un neonato in quelle condizioni è infatti caratterizzato da un’ampia costellazione di fragilità. «La principale, ovviamente diversa a seconda dell’età gestazionale, è quella respiratoria, dovuta all’immaturità polmonare – approfondisce Tzialla –. A questa si affiancano le problematiche dell’alimentazione e della crescita, e poi il grande capitolo dell’elevato rischio di infezioni, che possono impattare sia sulla sopravvivenza a breve termine sia sulla qualità di vita a lungo termine. I più piccoli hanno inoltre un’incidenza maggiore di complicazioni di tipo neurologico o di retinopatia (una patologia della vista, ndr)».

«Abbiamo competenze tecnologiche che ci permettono di gestire questi bambini più fragili consentendo loro di tornare a casa, ma sono altrettanto fondamentali le competenze umane» In ospedale si resta a lungo: «Parliamo sicuramente di mesi», ragiona la primaria, anche se ciascuna situazione ha un decorso differente. Ma è il calendario a suggerire le tempistiche: nascere a 24-26 settimane vuol dire nascere attorno ai sei mesi, cioè tre mesi prima del consueto; a 28-32 settimane, nel settimo mese, comporta un anticipo di un paio di mesi. «Il decorso è considerevole, sempre dettato dall’età gestazionale e dal peso di partenza – prosegue Tzialla –, e ovviamente dalle complicanze che un bimbo può avere o non avere. Per arrivare alla dimissione a fine ricovero, il neonato deve essere autonomo dal punto di vista respiratorio e avere un’alimentazione tramite suzione, insieme a una crescita adeguata e al raggiungimento di un’età gestazionale a termine. Se ci sono complicanze come infezioni o disabilità, si tratta di ricoveri che si protraggono per diversi mesi».

Il lato umano

È un tempo che si dilata sino a sembrare infinito per i genitori. «Nella stragrande maggioranza delle circostanze, la prematurità è un evento inatteso – riflette la responsabile della Patologia neonatale – e dunque genera comprensibilmente timori e spaesamento. Ai genitori dobbiamo trasmettere il messaggio che non sono soli in questo percorso».