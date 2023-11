Buche e manutenzioni sulle strade, entro 90 minuti interventi in città

Nei giorni scorsi l’amministrazione ha approvato una delibera che rafforza il servizio voluto negli anni scorsi dall’assessorato ai Lavori Pubblici e che ha consentito di accelerare gli interventi in città per sistemare le tante sconnessioni che si determinano lungo le strade della città.

Il documento approvato dalla Giunta dà il via libera all’iter d’appalto per tutti i piccoli interventi di manutenzione sulle strade di Bergamo, ma, soprattutto, incide sulla velocità e i tempi di risposta agli interventi urgenti sulle strade. La squadra di pronto intervento, infatti, avrà 90 minuti di tempo al massimo per intervenire e rispondere alle segnalazioni, dando disponibilità 24 ore su 24, sette giorni su sette.

«Ci riferiamo a un servizio essenziale per il Comune - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla - e al quale i nostri concittadini tengono particolarmente. Rispondere in tempi brevi alle segnalazioni e risolvere il più velocemente possibile situazioni urgenti, o che mettono in pericolo la pubblica incolumità sulle nostre strade, è un dovere per la nostra amministrazione: questo genere di impegno contribuisce, inoltre, a migliorare la fiducia dei cittadini nei confronti dell’istituzione, aspetto fondamentale nel rapporto tra ente e cittadino».

Come segnalare l’attività