Buona Pasqua dalla redazione: L’Eco è in edicola domenica, poi martedì. Sul sito gli aggiornamenti non si fermano

La redazione augura a tutti i lettori una buona Pasqua. L’Eco di Bergamo nella versione cartacea è in edicola domenica 31 marzo, mentre lunedì 1° aprile non ci sarà. Il quotidiano tornerà in edicola martedì 2 aprile. Continuiamo invece ad aggiornare in tempo reale il nostro sito web con le notizie principali, così come le nostre pagine Facebook e Instagram.