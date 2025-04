Cade in moto in via Broseta a Bergamo, 22enne muore in ospedale

Grave incidente alle 4 del mattino di domenica 20 aprile in via Broseta a Bergamo. Un giovane di 22 anni, di origini boliviane e residente a Bergamo, Roy Caleb Soliz Omonte è deceduto nella mattinata di Pasqua in ospedale dopo essere stato trasferito in gravi condizioni, ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Roy è rimasto coinvolto in un incidente stradale: avrebbe fatto tutto da solo, in sella allo scooter, cadendo a terra. Intervenuti i soccorsi e la polizia stradale di Treviglio, il 22enne è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e poche ore dopo il ricovero il ragazzo è deceduto.

La dinamica dell’incidente