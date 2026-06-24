Caldo e guasti alla rete, nuovi blackout a Bergamo

Nuovi blackout a Bergamo, dopo i disagi riscontrati negli ultimi giorni. Questa volta a rimanere senza luce per circa un’ora, nella giornata di mercoledì 24 giugno, sono state via Broseta, via IV Novembre e il quartiere Finardi, nella zona dello stadio.

Guasti alla linea elettrica causati dal caldo

Tre guasti alla linea che, anche in questo caso, sarebbero stati causati dal caldo e che hanno richiesto l’intervento urgente dei tecnici di Enel. Il primo, in via Broseta, si è verificato già nella serata di mercoledì 24 giugno, mentre in via IV Novembre, nella zona dell’ex ospedale, le operazioni sono state effettuate nel corso della notte. Previsto entro mezzogiorno di giovedì 25 giugno, invece, l’intervento al quartiere Finardi.

Blackout a Bergamo in via Broseta, via IV Novembre e Finardi

In pochi giorni è già il terzo episodio di blackout «esteso» che colpisce diverse vie della città. Il primo venerdì scorso, quando in serata era rimasta al buio per circa mezz’ora parte della zona centrale, tra piazza Libertà, via Verdi, via Locatelli, via Petrarca, via Monte Ortigara, via Masone e via Zambianchi.

Disagi anche a Redona e Torre Boldone