Caldo e guasti alla rete, nuovi blackout a Bergamo
CONSEGUENZE DEL CALDO. Disagi in via Broseta, via IV Novembre e al quartiere Finardi. Secondo le prime indicazioni, i guasti sarebbero legati al caldo.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Nuovi blackout a Bergamo, dopo i disagi riscontrati negli ultimi giorni. Questa volta a rimanere senza luce per circa un’ora, nella giornata di mercoledì 24 giugno, sono state via Broseta, via IV Novembre e il quartiere Finardi, nella zona dello stadio.
Guasti alla linea elettrica causati dal caldo
Tre guasti alla linea che, anche in questo caso, sarebbero stati causati dal caldo e che hanno richiesto l’intervento urgente dei tecnici di Enel. Il primo, in via Broseta, si è verificato già nella serata di mercoledì 24 giugno, mentre in via IV Novembre, nella zona dell’ex ospedale, le operazioni sono state effettuate nel corso della notte. Previsto entro mezzogiorno di giovedì 25 giugno, invece, l’intervento al quartiere Finardi.
Blackout a Bergamo in via Broseta, via IV Novembre e Finardi
In pochi giorni è già il terzo episodio di blackout «esteso» che colpisce diverse vie della città. Il primo venerdì scorso, quando in serata era rimasta al buio per circa mezz’ora parte della zona centrale, tra piazza Libertà, via Verdi, via Locatelli, via Petrarca, via Monte Ortigara, via Masone e via Zambianchi.
Disagi anche a Redona e Torre Boldone
Pochi giorni dopo, nel pomeriggio di lunedì, era toccato per circa 40 minuti al quartiere di Redona, in particolare tra via Marzanica e Martinella, e, nell’hinterland, al Comune di Torre Boldone.
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