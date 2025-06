Caldo il Lombardia, l’Arpa: valori vicini ai 40 gradi nel weekend

« Temperature elevate e un forte disagio da calore accompagneranno la Lombardia almeno fino alla giornata di domenica 29 giugno, a seguire possibile un lieve calo termico, in un contesto generale di temperature comunque superiori alle medie». È questa in sintesi la valutazione dei meteorologi di Arpa Lombardia per il prossimo weekend.

Ondata di caldo intensa e persistente

Le temperature massime previste per venerdì 27 giugno vedono valori intorno ai 37 °C in pianura, 28 °C a 1000 metri e 20 °C a 2000 metri. Sabato 28 giugno ci sarà un aumento delle massime, che in pianura potranno raggiungere anche i 40 °C, specie nel pavese. Domenica le temperature non cambieranno molto mentre da lunedì un calo si potrà verificare sulla fascia alpina e prealpina, mentre in pianura non si prevedono sostanziali differenze.