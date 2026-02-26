Cambia cognome in Albania ma era ricercato, arrestato da Polstrada

Un cittadino albanese di 38 anni è stato arrestato dalla Polizia Stradale di Bologna al termine di un controllo sull’autostrada A14: sebbene avesse cambiato nome, a suo carico è emerso un ordine di esecuzione pena emesso dal Tribunale di Bergamo per una condanna a 9 mesi di carcere, relativa a reati contro il patrimonio commessi nel 2016. Il controllo è avvenuto martedì sera nei pressi dell’area di servizio Pioppa Est, direzione nord.

Gli agenti hanno fermato un’auto con due persone a bordo, vettura segnalata poche ore prima in provincia di Forlì in relazione ad alcuni furti in abitazione. Alla richiesta dei documenti, gli occupanti si sono mostrati particolarmente nervosi e la successiva perquisizione ha permesso di trovare nell’abitacolo un profumo e del denaro, ritenuti riconducibili ai furti avvenuti nel Forlivese. I due occupanti sono stati denunciati per ricettazione.