Cambia l’orario del volo in partenza da Bergamo per Perugia operato da Aeroitalia. Lo ha annunciato la società di gestione dello scalo dell’Umbria, la Sase, spiegando che è stato anticipato alle 17.40 a partire dal lunedì 15 aprile. «Un aggiustamento operativo che permetterà una migliore puntualità del volo in partenza la mattina da Perugia. La compagnia sta lavorando per migliorare ulteriormente la partenza da Bergamo» è stato sottolineato dalla stessa Sase.