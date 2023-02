«Cambiamo musica!»: Bergamo e tutta la scuola mobilitate contro il cyberbullismo

Una Giornata importante, a livello nazionale, per tutta la scuola: martedì 7 febbraio infatti si celebra l’impegno contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola, il Ministero dell’Istruzione invita le scuole di ogni ordine e grado a promuovere eventi e attività di formazione, informazione e sensibilizzazione destinate agli studenti e alle famiglie, per favorire la presa di coscienza e l’assunzione di responsabilità da parte di tutte le componenti scolastiche. E, a tal proposito, l’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo, l’Istituto superiore Belotti di Bergamo, scuola capofila della Rete provinciale di contrasto al bullismo e al cyberbullismo , l’Istituto comprensivo Zonca di Treviolo, scuola capofila della Rete di azione contro il cyberbullismo, il Servizio Politiche sociali della Provincia di Bergamo, la Fondazione Teatro Donizetti e l’Ufficio Pastorale per la scuola della Diocesi di Bergamo, con il supporto della Consulta provinciale studentesca, propongono per martedì 7 febbraio (dalle 20.30 alle 22.30) al Cineteatro Conca Verde di Bergamo un evento destinato a genitori, docenti, dirigenti scolastici ed educatori .