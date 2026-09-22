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Cronaca / Bergamo Città Martedì 22 Settembre 2026

Campanone di Città Alta: rintocchi sospesi per verifiche sul funzionamento

IL CASO. Sospeso il tradizionale scampanio delle 22 in attesa di comprendere le cause dell’anomalia e definire eventuali interventi.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Campanone di Città Alta: rintocchi sospesi per verifiche sul funzionamento
Il Campanone di Bergamo
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Rintocchi irregolari e un suono diverso dal solito. Nella mattinata di martedì 22 settembre, in occasione dello scampanio previsto nei giorni di seduta del Consiglio comunale, è stato rilevato un funzionamento anomalo del Campanone di Bergamo, in Città Alta.

Per consentire valutazioni e verifiche tecniche sul funzionamento dell’impianto, il Comune ha annunciato che i tradizionali rintocchi delle ore 22 sono temporaneamente sospesi. Una misura precauzionale per comprendere le cause dell’anomalia e definire eventuali interventi.

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