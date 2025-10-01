Cantiere di via San Bernardino: dal 15 ottobre senso unico in via San Tomaso de Calvi - Le mappe

A un mese dall’avvio del cantiere di Rete ferroviaria italiana (Rfi), finalizzato al consolidamento del ponte e al raddoppio della linea ferroviaria tra Bergamo e Ponte San Pietro, con il mantenimento in esercizio della linea Bergamo-Treviglio e conseguente chiusura totale di via San Bernardino - all’altezza dell’intersezione con largo Tironi - in entrambi i sensi di marcia, sia per veicoli (auto, moto, biciclette) che per pedoni, il Comune di Bergamo ha effettuato un attento monitoraggio dei flussi di traffico nell’area e dell’impatto dei provvedimenti viabilistici adottati.

La viabilità sulle direttrici principali

A partire dai primi giorni di settembre, si è assistito alla formazione di accodamenti in particolare in ingresso alla città su via Autostrada. I primi interventi adottati hanno infatti riguardato l’adeguamento al maggior traffico delle intersezioni da via Autostrada lungo l’asse via San Giorgio, Simoncini, Bonomelli, fino a piazza Marconi (Stazione). Su questo asse è stata impostata una sincronizzazione tra gli impianti, in grado di ridurre al minimo i fenomeni di inefficienza nel regolare deflusso del corridoio viabilistico, sempre garantendo massima attenzione agli attraversamenti pedonali.

In contemporanea sono stati ottimizzati e sincronizzati gli impianti di via Moroni, tra via Ruspini/Calvetti e via Carducci / Largo Tironi. In questa zona alcuni cantieri della e-Brt sono in fase di conclusione, e consentiranno di rendere questi assi e nodi più capaci di sostenere il traffico deviato da via San Bernardino.

Nei primi giorni di settembre, via Moroni e via dei Caniana sono stati utilizzati solo marginalmente in termini di percorso alternativo, probabilmente anche a causa delle importanti lavorazioni del cantiere e-Brt, in parte in corso e in parte ultimate, come, ad esempio, la nuova rotatoria su via Moroni in corrispondenza con via Promessi Sposi; quest’ultima renderà possibile un potenziamento anche di altri nodi di via Moroni, oggi semaforizzati e in area di cantiere e-Brt.

Aumento del traffico in via Ruspini

Il provvedimento di chiusura di via San Tomaso de Calvi nell’ultimo tratto verso via dei Caniana, ha consentito di arginare il rischio di trasferire tutto il traffico di via San Bernardino all’interno del quartiere. D’altro canto, si è assistito a un aumento notevole nell’utilizzo di via Ruspini, strada certamente non idonea a sostenere un utilizzo così intenso.

L’Amministrazione, alla luce di queste criticità, ha deciso di intervenire con nuove misure per ridurre i flussi di traffico, in particolare in via Ruspini, e migliorare la viabilità del quartiere.

Senso unico in via San Tomaso de Calvi

L’intervento riguarda l’istituzione del senso unico dell’intera via San Tomaso de Calvi, in direzione di via San Bernardino. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo mercoledì 15 ottobre, previo adeguamento della segnaletica e delle informazioni agli automobilisti. L’intervento comporta il ridisegno della segnaletica orizzontale, oltre che la realizzazione di una quindicina di posti auto regolamentati a disco orario eccetto per i residenti, anche al fine di moderare la velocità veicolare. Inoltre in via San Tomaso de’ Calvi verrà realizzata una corsia ciclabile in sicurezza in direzione di via Moroni nel tratto compreso tra le vie Sardegna e Ruspini, andando a collegarsi con il tratto già esistente verso via dei Caniana.

I residenti del quartiere a est della ferrovia, per raggiungere le proprie abitazioni dovranno accedere sia entrando da via San Tomaso provenendo da via dei Caniana, sia da via Galli provenendo da via San Bernardino; i residenti a ovest della ferrovia potranno accedere solamente da via dei Caniana. Restano in vigore le attuali limitazioni al transito nelle vie del quartiere per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.

«Utilizzare via Moroni e via dei Caniana»

Alla luce dei provvedimenti già adottati e di quelli in fase di attuazione da parte del Comune, si invita a privilegiare l’utilizzo di via Moroni e via dei Caniana, assi viari oggetto dei prossimi interventi di rifunzionalizzazione e miglioramento della mobilità.

Percorsi consigliati e alternativi alla chiusura via San Bernardino per auto e moto:

- Arrivando dalla Circonvallazione da est, si potrà proseguire e svoltare a destra su via della Grumellina, per poi raggiungere via Moroni e via dei Caniana.

- Arrivando dalla Circonvallazione da ovest, si potranno prendere le uscite «Ospedale Papa Giovanni XXIII» o «Curnasco-Treviolo» e dirigersi verso via Carducci.

- Arrivando da Sud, da via Stezzano, alla rotonda antistante l’abitato di Colognola, si potrà svoltare a sinistra prendendo la bretella di raccordo con la via Moroni.

Immettendosi invece su via San Bernardino, si potranno utilizzare gli accessi lungo via Colognola ai Colli, via Spino, via Berizzi per procedere poi verso via Autostrada.

I parcheggi disponibili

Ricordiamo che per agevolare l’accesso al centro città, l’Amministrazione mette a disposizione dei cittadini che provengono dall’area sud della città, dalla Circonvallazione o da Stezzano due parcheggi gratuiti di interscambio, da cui si potrà proseguire utilizzando il trasporto pubblico, linea 6 di Atn, la BiGi o i monopattini elettrici.

Parcheggio di interscambio ex Bonini, via San Bernardino 149

Il parcheggio gratuito di interscambio ex Bonini, situato in via San Bernardino 149, aperto 24 ore su 24, ha una capienza fino a 150 veicoli. L’accesso per i veicoli avviene attraverso il controviale della Circonvallazione Pompiniano, raggiungibile dalla rotatoria di Colognola, mentre l’accesso pedonale è su via San Bernardino. Al suo interno sono presenti stazioni di monopattini elettrici e della BiGi. Il parcheggio è dotato di illuminazione notturna, ma non è sorvegliato.

Nelle immediate vicinanze si trovano anche le fermate della linea 6 di Atb (civici 116 e 145), che collega Colognola con il centro città con una frequenza di circa 15 minuti e intensificazioni con frequenza circa ogni 5 minuti negli orari di ingresso e uscita degli studenti. La prima corsa per il centro città viene effettuata alle ore 5:18, l’ultima corsa da Porta Nuova per Colognola alle ore 22:35. Dopo le 20:56 il servizio viene effettuato ogni 45 minuti (per informazioni: https://atb.bergamo.it/trasporti-pubblici/linee#anchor9269).

Parcheggio di Colognola

Il parcheggio gratuito di Colognola, situato in via San Bernardino, immediatamente a Sud della rotatoria con la Circonvallazione, aperto 24 ore su 24, ha una capienza di 150 posti. All’interno è presente una stazione della BiGi ed è dotata di illuminazione notturna, senza sorveglianza.

