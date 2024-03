Nella fase iniziale d’installazione del cantiere, l’intersezione semaforica tra via Carducci e via Moroni e gli incroci della zona saranno presidiati dalla polizia locale. Il Comune di Bergamo suggerisce dei percorsi alternativi.

Per l’ingresso in città: via Briantea, SS671, via San Bernardino; via Briantea, quartiere Loreto, via XX Maggio oppure via Broseta verso centro città;

In uscita dalla città: via San Giorgio, via Autostrada, SS671; via San Giorgio, via Dei Caniana, via Moroni; via San Giorgio, via P.il Vecchio, via Broseta, quartiere Loreto.

Il Comune di Bergamo ha emesso un’ordinanza che prevede di istituire, dalle ore 9 di lunedì 11 marzo fino al termine dei lavori, i seguenti provvedimenti: