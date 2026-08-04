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Cronaca / Bergamo Città Martedì 04 Agosto 2026

Canto Alto, vandali danneggiano la targa posta dagli Alpini

IL CASO. La pietra rettangolare portava incise alcune notizie sulla fondazione e sui valori del Corpo.

Lettura 1 min.
Francesco Ferrari
Francesco Ferrari
Canto Alto, vandali danneggiano la targa posta dagli Alpini
La targa vandalizzata

Brutta sorpresa per le penne nere di Bergamo: la targa posata sul Canto Alto nel 2022, in occasione dei 150 anni di costituzione del Corpo militare degli Alpini, è stata vandalizzata.

L’amara scoperta

La pietra rettangolare che portava incise alcune notizie sulla fondazione del Corpo e sui valori degli Alpini, compresa una citazione del capitano Giuseppe Perrucchetti, è stata spezzata in quattro parti. «Purtroppo constatiamo con amarezza che ancora una volta le montagne vengono bersagliate da atti di vandalismo ed è capitato questa volta anche a noi - commenta il presidente dell’Ana Bergamo, Giorgio Sonzogni -. La targa sul Canto Alto era stata posizionata proprio ai piedi della croce il 4 settembre 2022». La croce stessa del Canto Alto è opera delle penne nere orobiche: «Nel 1979 era stata posta da noi, in sostituzione di quella precedente ammalorata». Situato a 1.146 metri di quota e raggiungibile con passeggiate accessibili a tutti da Bergamo, da Sorisole oppure da Alzano, il Canto Alto rappresenta una meta molto frequentata. La notizia del danneggiamento è stata data agli Alpini da un escursionista nella mattinata di domenica 26 luglio; è probabile che l’episodio sia avvenuto il giorno o la sera precedente. «Sarà nostro impegno sostituirla riposizionandone un’altra, possibilmente più protetta - annuncia il presidente Sonzogni -. Lo faremo probabilmente il 29 agosto, in occasione dell’evento che stiamo organizzando in quota per festeggiare i nostri 105 anni».

Il fenomeno degli atti vandalici in quota non rappresenta purtroppo un caso isolato: la scorsa estate erano stati presi di mira targhe e libri di vetta su diverse cime, tra cui la Presolana e l’Alben.

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Bergamo
Giorgio Sonzogni
Ana Bergamo