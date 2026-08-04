Canto Alto, vandali danneggiano la targa posta dagli Alpini

L’amara scoperta

La pietra rettangolare che portava incise alcune notizie sulla fondazione del Corpo e sui valori degli Alpini, compresa una citazione del capitano Giuseppe Perrucchetti, è stata spezzata in quattro parti. «Purtroppo constatiamo con amarezza che ancora una volta le montagne vengono bersagliate da atti di vandalismo ed è capitato questa volta anche a noi - commenta il presidente dell’Ana Bergamo, Giorgio Sonzogni -. La targa sul Canto Alto era stata posizionata proprio ai piedi della croce il 4 settembre 2022». La croce stessa del Canto Alto è opera delle penne nere orobiche: «Nel 1979 era stata posta da noi, in sostituzione di quella precedente ammalorata». Situato a 1.146 metri di quota e raggiungibile con passeggiate accessibili a tutti da Bergamo, da Sorisole oppure da Alzano, il Canto Alto rappresenta una meta molto frequentata. La notizia del danneggiamento è stata data agli Alpini da un escursionista nella mattinata di domenica 26 luglio; è probabile che l’episodio sia avvenuto il giorno o la sera precedente. «Sarà nostro impegno sostituirla riposizionandone un’altra, possibilmente più protetta - annuncia il presidente Sonzogni -. Lo faremo probabilmente il 29 agosto, in occasione dell’evento che stiamo organizzando in quota per festeggiare i nostri 105 anni».