Cronaca / Bergamo Città Giovedì 12 Marzo 2026

Caos voli per la guerra in Iran: «Noi bloccati a Giacarta e in Sri Lanka, prezzi dei voli alle stelle»

L’ODISSEA. Diversi i bergamaschi in attesa di rientrare, alle prese con le cancellazioni dovute alla guerra.

Alessio Malvone
Alessio Malvone

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Lo spazio aereo chiuso sopra l’Iran
Lo spazio aereo chiuso sopra l’Iran

Sono ancora diversi i bergamaschi bloccati in giro per il mondo a causa degli effetti della guerra in Iran. Tra questi, c’è il ventiseienne Alessandro Corna, studente di Villa di Serio, che si trova in vacanza a Giacarta in Indonesia con la fidanzata, infermiera all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

«Saremmo dovuti rientrare in Italia l’8 marzo - spiega Alessandro -, ma la compagnia Etihad due giorni prima della partenza ci ha cancellato il volo con la promessa di una riprenotazione. Nei fatti, però, non ci ha proposto alcuna alternativa e abbiamo deciso di recarci all’ambasciata italiana. Ci ha ricevuto il capo ufficio consolare che, dopo averci comunicato di provare a riprenotare il volo, ci ha detto che la possibilità di organizzare voli charter è esclusa per la lontananza di Giacarta dal territorio italiano».

A quel punto la coppia si è recata in aeroporto dalla compagnia aerea: «Dopo ore di attesa, abbiamo ottenuto un nuovo volo a carico di Etihad riprogrammato per il 13 marzo». Ma mercoledì mattina il volo è stato cancellato. «Ora la compagnia ci ha programmato un nuovo volo per il 20 marzo, ma non siamo riusciti a comunicare con i loro operatori». La coppia ha faticato anche a mettersi in contatto con la «task force Golfo» istituita dal governo. «La loro risposta, dopo numerosi tentativi, è stata solo di recarci in ambasciata e chiedere un nuovo volo. La stessa ambasciata ci ha comunicato che gli italiani nella nostra situazione a Giacarta sono una sessantina». Ora la coppia spera che non venga nuovamente cancellato il volo. «L’alternativa di riprenotare un volo in autonomia che “aggiri” il Medio oriente è impraticabile per i costi dei biglietti che sono lievitati oltre i 1.500 euro a persona. Inoltre, le spese per pernottamento dovrebbero rimanere escluse da un indennizzo futuro».

C’è chi, invece, ha deciso di muoversi in autonomia dopo la cancellazione del volo, come Mauro Algarotti e Stefano Albani, cinquantaseienni di Brembate, che sono in vacanza in Sri Lanka. «Dovevamo tornare il 5 marzo con la compagnia aerea Qatar Airways - dicono -, ma ci ha cancellato il volo il 3 marzo». La stessa compagnia ha offerto loro due opzioni: farsi rimborsare il volo di ritorno o cambiarlo gratuitamente nei 14 giorni successivi. «Vista la situazione, abbiamo deciso di farcelo rimborsare». Poi ne hanno prenotato un altro decidendo di passare per la Cina e dovrebbero partire sabato sera per arrivare a Malpensa lunedì mattina. «Io ho speso 808 euro, ma il mio amico lo ha preso il giorno dopo e il prezzo è schizzato a 1.922 euro».

