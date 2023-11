Carnevali candidata sindaco di tutta la coalizione di centrosinistra

« Il Partito democratico, la lista civica Gori, la lista civica Patto per Bergamo, +Europa, Psi, Europa Verde, il gruppo civico Oltre, Sinistra Italiana e la lista civica Apf (Ambiente partecipazione futuro) aprono al sostegno per la candidatura di Elena Carnevali a sindaca alle prossime elezioni comunali».

Così si sono espresse le nove formazioni – tra partiti, liste civiche e gruppi – che sostengono Elena Carnevali: un passo in avanti, perché dapprima l’ex parlamentare era formalmente «solo» la candidata del Pd, mentre ora ha l’appoggio «certificato» anche delle altre componenti. «Stiamo lavorando con Elena Carnevali per portare avanti un programma che renda Bergamo città europea, innovativa, solidale, equa, sostenibile e proiettata verso il futuro», si legge nel comunicato diffuso dalla coalizione, che ha messo a punto sei tavoli di lavoro per stendere il programma: Bergamo «città delle persone» (welfare), «città da abitare», «città verde», «città futura» (giovani, famiglia), «città attrattiva» (innovazione, commercio, turismo), «città dinamica» (infrastrutture e mobilità).