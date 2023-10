Sindaco di Bergamo, Elena Carnevali è la candidata del Pd

La nota del Pd

«Questa sera all’Assemblea cittadina del Partito democratico è emersa la disponibilità di Elena Carnevali su proposta del vicesindaco Sergio Gandi», si legge in una comunicato del Pd. «Da questa prima Assemblea cittadina esce un Partito unito e carico per la prossima sfida elettorale . Un grazie infinito a Sergio per la generosità dimostrata e un grandissimo in bocca al lupo ad Elena: sarà la migliore Sindaca possibile per Bergamo. Il Pd cittadino è pronto», dichiara il segretario cittadino Alessandro De Bernardis.

«Elena è la persona giusta - aggiunge il segretario provinciale Gabriele Giudici -. Ha determinazione e visione da vendere, qualità che so che metterà a servizio della città con passione e coraggio. Un ringraziamento a Sergio, anche per l’importante lavoro di questi 10 anni che, sono sicuro, continuerà a portare avanti con impegno e dedizione per la città di Bergamo. Un grazie a Giorgio Gori per l’enorme lavoro di questi anni che vogliamo continuerà, seppur in ruoli diversi, per la nostra città. Ora la proposta del Pd verrà portata in seno alla coalizione che, da mesi, lavora già sul programma della città di domani. Siamo pronti a lavorare, allargare e confrontarci per proseguire su una proposta politica seria».