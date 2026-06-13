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Cronaca / Bergamo Città Sabato 13 Giugno 2026

Cartoline dell’estate 2026: mandaci i tuoi scatti

FOTOGRAFIA . Tempo di vacanze, dai sentieri di montagna alle giornate al mare. La stagione dei pranzi all’aperto e delle serate trascorse in compagnia.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Cartoline dell’estate 2026: mandaci i tuoi scatti
Il lago d’Iseo

L’estate è la stagione dei colori intensi, delle giornate che sembrano non finire mai e dei ricordi che si costruiscono passo dopo passo. È il tempo delle vacanze, delle passeggiate all’alba o al tramonto, dei sentieri di montagna, delle giornate al mare, dei pranzi all’aperto e delle serate trascorse in compagnia.

Condividi gli scatti della tua estate

Ogni estate è diversa, ma tutte hanno qualcosa da raccontare. Un panorama scoperto durante un’escursione, un angolo della città visto con occhi nuovi, un viaggio lontano o una semplice giornata trascorsa vicino a casa. Ci sono i sorrisi condivisi con amici e familiari, i giochi dei più piccoli, i momenti di relax immersi nella natura e quelle immagini capaci di racchiudere in uno scatto l’atmosfera più autentica della bella stagione. Per questo invitiamo i lettori a condividere le fotografie che meglio rappresentano la loro estate. Non servono immagini perfette: ciò che conta è l’emozione che sanno trasmettere e la storia che raccontano. Le immagini ricevute saranno pubblicate sul nostro sito e sui nostri canali social, creando una grande galleria collettiva dedicata all’estate vissuta dai nostri lettori.

Invia la tua fotografia attraverso il form che trovi qui sotto, accompagnandola con una breve descrizione, il luogo dello scatto e il nome dell’autore. Le immagini possono ritrarre paesaggi, momenti di vacanza, attività all’aria aperta, scorci del territorio o attimi di vita quotidiana che raccontano il fascino dell’estate. Alcune delle vostre immagini verranno pubblicate anche come #fotodelgiorno o copertina della nostra pagina Facebook.

Aspettiamo i vostri scatti per condividere insieme i colori, le emozioni e i ricordi più belli di questa stagione! E non dimenticate di seguirci anche su Instagram e Facebook per non perdervi la pubblicazione delle vostre foto.

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