Cartoline dell’estate 2026: mandaci i tuoi scatti

L’estate è la stagione dei colori intensi, delle giornate che sembrano non finire mai e dei ricordi che si costruiscono passo dopo passo. È il tempo delle vacanze, delle passeggiate all’alba o al tramonto, dei sentieri di montagna, delle giornate al mare, dei pranzi all’aperto e delle serate trascorse in compagnia.

Condividi gli scatti della tua estate

Ogni estate è diversa, ma tutte hanno qualcosa da raccontare. Un panorama scoperto durante un’escursione, un angolo della città visto con occhi nuovi, un viaggio lontano o una semplice giornata trascorsa vicino a casa. Ci sono i sorrisi condivisi con amici e familiari, i giochi dei più piccoli, i momenti di relax immersi nella natura e quelle immagini capaci di racchiudere in uno scatto l’atmosfera più autentica della bella stagione. Per questo invitiamo i lettori a condividere le fotografie che meglio rappresentano la loro estate. Non servono immagini perfette: ciò che conta è l’emozione che sanno trasmettere e la storia che raccontano. Le immagini ricevute saranno pubblicate sul nostro sito e sui nostri canali social, creando una grande galleria collettiva dedicata all’estate vissuta dai nostri lettori.