Case, su i prezzi in città e nei grandi paesi. Meno compravendite, crollano gli affitti

Crescono i prezzi delle case , sia in città che nei paesi più grandi della provincia, mentre calano le compravendite e crollano i contratti d’affitto , sia delle abitazioni che dei garage. Giù anche i prezzi dei negozi (sia in vendita che in affitto), mentre continua a crescere, seppure di poco, il mercato industriale. La fotografia che scatta il «Listino prezzi immobili» di Fimaa Ascom (la Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) racconta di un settore, quello immobiliare, che torna a segnare il passo dopo due anni e mezzo da record. Non si fermano i prezzi delle nuove abitazioni, a causa della crescita dei costi, mentre si amplia il divario tra gli immobili semi-recenti e quelli più datati e che necessitano di ristrutturazione. La 29ª edizione del listino prende in esame i prezzi medi dei quartieri cittadini attraverso l’elaborazione dei dati raccolti negli ultimi 12 mesi (fino a ottobre 2023).

Nel 2024 non si prevedono cali nei prezzi

«Il momento non è semplice – ha detto il direttore dell’Ascom, Oscar Fusini –. In Italia mezzo milione di famiglie faticano a pagare la rata del mutuo per via del caro interessi. I prezzi nel 2024 non dovrebbero aumentare, ma non prevediamo neppure una discesa». Chi fa più fatica sono le famiglie, «ma c’è anche chi è disposto ad investire e ad acquistare immobili nuovi senza indebitarsi», ha fatto osservare Oscar Caironi, presidente di Fimaa Bergamo. Sono però una piccola parte. Calano molto i prezzi delle case da ristrutturare, anche per via della scadenza del Superbonus. «I condomini dovrebbero invece imparare ad accantonare dei fondi per le manutenzioni», ha detto Renato Guatterini, vicepresidente di Ance Bergamo.