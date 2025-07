Castelli di sabbia o zaino in spalla: mandaci gli scatti più belli dell’estate

Le temperature di questo inizio stagione 2025 non lasciano spazio a dubbi: l’estate è entrata subito nel vivo. I termometri, a causa dell’ondata di calore provocata dall’Anticiclone, nei giorni scorsi hanno costantemente toccato i 34-36 gradi in tutta la Penisola. Sono tante le zone d’Italia che stanno sperimentando valori anche 7-8°C oltre la media stagionale e continueranno a farlo almeno fino al weekend, quando dovrebbe arrivare qualche temporale. Un clima insomma che spinge anche i bergamaschi a cercare sollievo altrove: tra la brezza delle località di mare o l’aria frizzante dei nostri monti, ogni occasione è buona per evadere, rilassarsi e ritrovare un po’ di fresco.

Dopo mesi di lavoro, impegni e corse contro il tempo, l’estate è la stagione della leggerezza, dei ritmi più lenti e del divertimento con famiglia e amici. Come ogni anno, anche per questa estate 2025 raccoglieremo gli scatti dei nostri lettori in vacanza. Dai castelli di sabbia costruiti con secchiello e paletta alle amicizie più belle che nascono sotto il sole, dai sentieri montani percorsi con lo zaino in spalla ai pomeriggi al lago, dalle Orobie alla Sicilia, dalle meraviglie della nostra Penisola alle località estere più inaspettate: mandateci le vostre foto e raccontate la vostra estate.

Tutte le immagini verranno pubblicate sul nostro sito e alcune utilizzate anche sui nostri social come #fotodelgiorno e copertina della nostra pagina Facebook. Proprio per questo, se già non ci seguite, vi consigliamo di rimediare il prima possibile. Ci trovate qui (https://www.facebook.com/lecodibergamo) su Facebook e qui (https://www.instagram.com/ecodibergamo/) su Instagram.