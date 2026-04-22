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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 22 Aprile 2026

Centinaia di persone ai casting sul lago d’Iseo per il film con McConaughey e Saldana

IL CASTING. All’oratorio di Iseo grande affluenza per le selezioni delle comparse: obiettivo 400 nominativi. Cresce l’attesa per «Positano», il film di Daniel Roher tra Sebino e Costiera Amalfitana.

Redazione Web
Redazione Web
Centinaia di persone ai casting sul lago d’Iseo per il film con McConaughey e Saldana
All’oratorio di Iseo grande affluenza per le selezioni delle comparse: obiettivo 400 nominativi. Cresce l’attesa per «Positano», il film di Daniel Roher tra Sebino e Costiera Amalfitana

Cresce la febbre sul lago d’Iseo per la selezione delle comparse del film hollywoodiano che sarà girato tra il 26 maggio e il 10 giugno. All’oratorio di Iseo, nella giornata di mercoledì 22 aprile, si sono presentate centinaia di persone: un flusso continuo di candidati, uomini e donne tra i 18 e i 75 anni, pronti a lasciare i propri dati nella speranza di essere richiamati. L’obiettivo della società specializzata in casting è raccogliere almeno 400 nominativi, ma l’affluenza ha già superato le aspettative.

Intanto le indiscrezioni trovano conferme importanti. Alla regia ci sarà il canadese Daniel Roher, Premio Oscar 2023 per il miglior documentario, mentre il film si intitolerà «Positano» , svelando così anche l’altra grande location oltre al Sebino. Protagonisti due star di primo piano: Matthew McConaughey e Zoe Saldana, entrambi premi Oscar, nomi che hanno contribuito ad accendere un vero e proprio turismo cinematografico.

Il film, prodotto in Italia da Wildside e distribuito a livello internazionale da Netflix, è descritto come un «romantic caper», un mix tra commedia romantica e avventura. Le selezioni proseguono anche giovedì 23 aprile: per partecipare basta presentarsi con documento e codice fiscale, nella fascia oraria tra le 9 e le 13 e tra le 14.30 e le 18.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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