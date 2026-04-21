Volano le prenotazioni sul Sebino per le riprese del film con le star di Hollywood

Cresce la febbre sul lago d’Iseo per la selezione delle comparse che saranno impiegate nel film hollywoodiano tra il 26 maggio e il 10 giugno prossimi: mercoledì 22 e giovedì 23 aprile all’oratorio di Iseo una società specializzata in casting punta a raccogliere almeno 400 nomi e numeri di telefono di uomini e donne fra i 18 e i 75 anni che potranno poi essere contattati per partecipare - in qualità di comparse - alle riprese.

Le indiscrezioni intanto si rincorrono e le voci trovano le prime conferme: già si sapeva che a dirigere sarà il regista canadese Daniel Roher, Premio Oscar per il Miglior documentario 2023, ma le novità da poco emerse sono due e non sono da poco.

Dal lago alla Costiera

Protagonisti i Premi Oscar Matthew McConaughey (che ha recitato in Interstellar, Amistad, Come farsi lasciare in 10 giorni, The Gentlemen) e Zoe Saldana (The Terminal, Avatar, Avengers) Il film si intitolerà «Positano» (rivelando così l’altra location in cui sarà girato) e vedrà come protagonisti due star americane del calibro di Matthew McConaughey (che ha recitato in Interstellar, Amistad, Come farsi lasciare in 10 giorni, The Gentlemen) e Zoe Saldana (The Terminal, Avatar, Avengers). Entrambi Premi Oscar, non appena i loro nomi hanno iniziato a circolare, il numero delle prenotazioni per partecipare alle selezioni del casting si è innescato un vero e proprio turismo cinematografico.

Matthew McConaughey Zoe Saldana

Il cinema volano per il turismo

«In attesa che arrivino gli attori americani e l’intero cast, si stanno già muovendo sul territorio sia i collaboratori del regista» Sui social sono comparsi annunci di affitti brevi legati proprio alle selezioni delle comparse. «In queste settimane – racconta un imprenditore del settore – si stanno riempiendo diverse strutture ricettive perché, in attesa che arrivino gli attori americani e l’intero cast, si stanno già muovendo sul territorio sia i collaboratori del regista, che stanno definendo i dettagli delle riprese, sia i tecnici delle società di produzione italiane che supporteranno le realizzazione del film. Il risultato è che io per esempio ho alcuni appartamenti che mi sono stati riservati per intere settimane. E so di altri che hanno avuto lo stesso numero di richieste».

La distribuzione

Il film, che sarà distribuito a livello internazionale, è stato definito dai produttori un «romantic caper», un ibrido tra commedia romantica e film d’avventura Il film sarà distribuito da Netflix a livello internazionale e sarà prodotto, per l’Italia, dalla Wildside Srl di Roma, che fa capo al gruppo mondiale Fremantle Company.

Per partecipare alle selezioni di mercoledì 22 e giovedì 23 aprile si ricorda che occorre presentarsi all’oratorio di Iseo fra le 9 e le 13 e fra le 14,30 e le 18,30 portando con sé documento di identità e codice fiscale Il film, scritto da Alessandro Tanaka e Brian Gatewood (sceneggiatori del thriller «Sharper») è stato definito dai produttori un «romantic caper», un ibrido tra commedia romantica e film d’avventura, e segna il ritorno di McConaughey al genere che lo aveva consacrato nei primi anni 2000, quando interpretò vari ruoli in film come «Il matrimonio del mio migliore amico» e «La verità è che non gli piaci abbastanza». Per Zoe Saldana, fresca vincitrice dell’Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2025 per «Emilia Perez», questo progetto rappresenta il suo ritorno al genere romantico dopo «From Scratch - La forza di un amore». La trama dovrebbe concentrarsi su una coppia di americani che, per la prima volta in Italia, si troveranno coinvolti in una rapina misteriosa.

I casting per le comparse