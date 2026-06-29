«CercaBergamo», il gioco: a che cosa si riferisce questo dettaglio? Rispondi al quiz
IL GIOCO DELL’ESTATE. Questo pezzo di metallo rosso è l’indizio che porta al quiz della quarta puntata nel nostro gioco dell’estate, riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo. Riconoscete di che cosa si tratta? Provate a rispondere nel sondaggio all’interno di questo articolo.Lettura 1 min.
Bergamo
Un pezzo di metallo rosso è il dettaglio da indovinare nell’appuntamento della rubrica «CercaBergamo» . Riconoscete di che cosa si tratta? Provate a dare la vostra risposta nel sondaggio che vi proponiamo sotto.
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