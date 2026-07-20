«CercaBergamo», il gioco: a che cosa si riferisce questo dettaglio? Rispondi al quiz
IL GIOCO DELL’ESTATE. Queste due lettere, dipinte su un moro, rappresentano l’indizio che porta al quiz della settima puntata del nostro gioco dell’estate, riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo. Riconoscete di cosa si tratta? Provate a rispondere nel sondaggio all’interno di questo articolo.Lettura 1 min.
Bergamo
Due semplici lettere, «LA», dipinte su un muro: è questo il dettaglio da indovinare nella settima puntata della rubrica «CercaBergamo». Riconoscete di che cosa si tratta? Provate a dare la vostra risposta nel sondaggio che vi proponiamo sotto.
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