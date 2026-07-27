«CercaBergamo», il gioco: a che cosa si riferisce questo dettaglio? Rispondi al quiz

Un cappello di legno su un tronco: è questo il dettaglio da indovinare nella nuova puntata della rubrica «CercaBergamo». Di che cosa si tratta e dove si trova? Provate a dare la vostra risposta nel sondaggio che vi proponiamo sotto. Giovedì sveleremo la soluzione e racconteremo la storia nascosta. Il gioco è riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo, edizione cartacea o digitale.