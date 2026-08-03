«CercaBergamo», il gioco: a che cosa si riferisce questo dettaglio? Rispondi al quiz
IL GIOCO DELL’ESTATE. Una scultura sospesa nel cielo rappresenta l’indizio che porta al quiz della nona puntata del nostro gioco dell’estate riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo. Riconoscete di cosa si tratta? Provate a rispondere nel sondaggio all’interno di questo articolo.Lettura 1 min.
Una scultura sospesa nel cielo : è questo il dettaglio da indovinare nella nuova puntata della rubrica «CercaBergamo». Di che cosa si tratta e dove si trova? Provate a dare la vostra risposta nel sondaggio che vi proponiamo sotto. Giovedì sveleremo la soluzione e racconteremo la storia nascosta. Il gioco è riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo, edizione cartacea o digitale.
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