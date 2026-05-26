«Che spettacolo la storia!», il campus estivo al Museo delle storie di Bergamo

La finalità sociale

Il campus nasce all’interno del programma «Un anno al Museo delle storie», calendario annuale di attività educative e culturali. Al centro anche una precisa finalità sociale: grazie al sostegno di Lions Club Bergamo Colleoni e Nepios Onlus, e alla collaborazione della Cooperativa sociale L’impronta, 14 bambini sui 28 partecipanti complessivi - sette per ciascuna delle due settimane di campus - potranno accedere gratuitamente al campus. I posti gratuiti saranno destinati a nuclei familiari che vivono situazioni di vulnerabilità socio-economica individuate dalla Cooperativa.

«Occasione di incontro con la storia»

Il progetto, in collaborazione con Teatro d’Acqua Dolce, Cooperativa sociale L’Impronta e con il sostegno di Lions Club Bergamo Colleoni e Nepios Onlus, è stato presentato martedì 26 maggio a palazzo Frizzoni: «L’iniziativa aderisce pienamente all’idea che la cultura sia una risorsa fondamentale per il benessere di ciascuno di noi e per la costruzione di società più inclusive», ha detto Marcella Messina, assessora alle Politiche sociali. «Offrire ai bambini occasioni di incontro con la storia, con l’arte e con il teatro significa aprire spazi in cui crescere, sviluppare relazioni e sentirsi parte di una comunità. Ancora più importante è farlo garantendo l’accessibilità, senza che condizioni economiche o fragilità sociali possano diventare un ostacolo. Investire in cultura significa investire nella prevenzione delle disuguaglianze, nella qualità delle relazioni e nella possibilità, per ogni bambina e bambino, di trovare luoghi in cui stare bene, scoprire i propri talenti e costruire il proprio percorso di crescita».