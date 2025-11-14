Chiesa ex Riuniti di Bergamo, la Corte d’Appello: «È dei musulmani»

È stata depositata mercoledì 12 novembre la sentenza della Corte d’Appello di Brescia che segna un ulteriore passaggio nella controversia tra l’Associazione Musulmani di Bergamo e Regione Lombardia sulla proprietà della chiesa degli ex Ospedali Riuniti.

La sentenza

I giudici hanno riconosciuto all’associazione la titolarità dell’immobile, stabilendo che la proprietà è del gruppo religioso fin dal giugno 2019, data dell’atto di compravendita. La decisione, provvisoriamente esecutiva, comporta che la struttura appartenga a tutti gli effetti all’associazione, salvo un eventuale ribaltamento in Cassazione. La sentenza diventerà definitiva se la Regione non presenterà ricorso o se quest’ultimo sarà respinto. I magistrati hanno inoltre ricordato che l’edificio è sottoposto a vincolo culturale, condizione che l’associazione ha riconosciuto fin dall’inizio.