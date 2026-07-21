Si smonta un’antenna, chiuso un tratto di via Angelo Maj: code in centro a Bergamo

Mattinata di traffico intenso in centro a Bergamo per via della chiusura del tratto di via Angelo Maj compreso tra via Madonna della neve e via Casalino.

Stop al traffico per l’installazione di una gru, necessaria per la rimozione di un’antenna dal tetto di un condominio. Il tratto di via Maj resterà chiuso dalle 8 alle 19 di martedì 21 e mercoledì 22 luglio. La zona è presidiata dagli agenti della polizia locale per agevolare la circolazione.

Le linee 7 e 8 di Atb

Alcune modifiche al percorso degli autobus in transito da via Maj: «Le vetture delle linee 7 e 8 in transito da via Borgo Palazzo e dirette in stazione - spiega Atb in una nota - giunte in via Angelo Maj percorreranno via Madonna della Neve, via Camozzi, viale Papa Giovanni XXIII, via Bono, Stazione Autolinee e riprenderanno il percorso normale».