ChorusLife, si smontano le gru: ecco le modifiche alla viabilità

Per eseguire lo smontaggio delle gru installate presso il complesso ChorusLife sono stati istituiti i seguenti provvedimenti viabilistici. Dalle ore 9 di lunedì 22 luglio e fino alle ore 19 di sabato 27 luglio in via Serassi, nel tratto compreso tra il civico 21 e la nuova radiale che porta a Largo Decorati al Valor Civile, divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi dell’impresa. Sempre in via Serassi, nel tratto compreso tra il civico 21 e via Bianzana, istituzione del doppio senso di circolazione con entrata ed uscita dei veicoli sulla via Bianzana