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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 07 Settembre 2026

Ciclismo a Bergamo, aperta la nuova pista Bmx Race di Loreto: «Un traguardo»

LA RIQUALIFICAZIONE. Dopo un’attesa di quattro anni la pista di Bergamo ha riaperto i battenti per ospitare la terza tappa del Trofeo Lombardia Bmx 2026. Sabato 12 settembre dalle 15 l’Open day.

Lettura 1 min.
Ciclismo a Bergamo, aperta la nuova pista Bmx Race di Loreto: «Un traguardo»
La pista a Loreto
(Foto di Agazzi)

Andrea Iannotta

Dopo un’attesa durata quattro anni, il grande ciclismo fuoristrada torna protagonista a Bergamo. Ieri la storica pista di Bmx Race di Loreto (largo Fabre) ha riaperto i battenti per ospitare la 3ª Tappa del Trofeo Lombardia Bmx 2026.

«Obiettivo raggiunto in poco tempo»

«Tra i primi obiettivi dell’amministrazione – ricorda Marcella Messina, assessore allo Sport – c’era il recupero della struttura. E in poco tempo siamo riusciti, in collaborazione con la società Caravaggio OffRoad, a mettere a disposizione dei ragazzi e degli atleti questa bella pista».

Un impianto moderno, in grado di dare ai ragazzi opportunità di sviluppo, nella convinzione che lo sport, oltre ai benefici fisici, contribuisca alla crescita personale, nel rispetto delle regole

«Ringraziamo l’amministrazione comunale per la riqualificazione» sottolinea Franco Galli, vicepresidente della Caravaggio.

«La Regione lavora a supporto delle amministrazioni locali – spiega Claudia Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture – e ci tenevamo ad essere presenti all’inaugurazione di questo impianto moderno, in grado di dare ai ragazzi opportunità di sviluppo, nella convinzione che lo sport, oltre ai benefici fisici, contribuisca alla crescita personale, nel rispetto delle regole».

Lo stanziamento del Comune

«È fondamentale avere una struttura di questo livello – osserva Paolo Franco, assessore regionale alla Casa – in un quartiere residenziale dove questa struttura può essere ulteriore occasione di socializzazione. Le case non sono solo muri».

«Il Comune ha provveduto al rifacimento del manto asfaltato – aggiunge Messina –; è stata affidata la gestione in housing alla Caravaggio OffRoad per l’esperienza che hanno nella cura di questi impianti. Abbiamo erogato alla società 50mila euro, per la messa a norma e la regolamentazione per l’impiego di gara della pista».

Sabato 12 settembre l’Open day

«Un ringraziamento alla Società Caravaggio OffRoad – aggiunge Michel Gamba, del Comitato provinciale Federazione ciclistica – per l’impegno di gestire l’impianto, oltre a quello di Caravaggio. Bergamo è l’unica provincia ad avere due strutture dedicate a bici mtb e bmx». Il giro inaugurale al giovane campione Filippo Cusumano, bronzo ai mondiali juniores. Sabato 12 settembre, dalle 15, Open day.

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