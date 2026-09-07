Ciclismo a Bergamo, aperta la nuova pista Bmx Race di Loreto: «Un traguardo»

«Tra i primi obiettivi dell’amministrazione – ricorda Marcella Messina , assessore allo Sport – c’era il recupero della struttura. E in poco tempo siamo riusciti, in collaborazione con la società Caravaggio OffRoad , a mettere a disposizione dei ragazzi e degli atleti questa bella pista».

Lo stanziamento del Comune

«Il Comune ha provveduto al rifacimento del manto asfaltato – aggiunge Messina –; è stata affidata la gestione in housing alla Caravaggio OffRoad per l’esperienza che hanno nella cura di questi impianti. Abbiamo erogato alla società 50mila euro, per la messa a norma e la regolamentazione per l’impiego di gara della pista».