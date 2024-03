Città Alta, si inverte il senso di marcia di via San Salvatore

Modifiche in arrivo per la viabilità dentro le Mura di Città Alta. Dei diversi interventi previsti nei prossimi mesi - legati all’apertura del parcheggio di via Fara - ce n’è uno più piccolo, ma comunque significativo, con il quale il Comune conta di agevolare l’accesso ai residenti dopo aver liberato dalle auto piazza Cittadella e piazza Mascheroni. Che viene anticipato, non solo per gestire in modo più pratico questa fase transitoria dei lavori sulla rete gas lungo via Colleoni, spiegano da Palazzo Frizzoni, ma anche e soprattutto per completare i diversi interventi di revisione viabilistica iniziati con la trasformazione di piazza Cittadella in spazio pedonale e non transitabile dalle auto. Lunedì 25 marzo è stata emessa un’ordinanza che concretizza una piccola ma significativa modifica per la viabilità nelle vie interne alla Ztl.

In rosso, le due inversioni di sensi unici previsti e in blu i sensi di marcia già esistenti e confermati nello scenario definitivo, al netto delle possibili modifiche per i lavori in corso in via Colleoni Salendo dalle Mura lungo vicolo Mura di Santa Grata, giunti all’intersezione con via Arena sarà possibile per i soli residenti ed autorizzati proseguire dritti verso via San Salvatore e via Salvecchio, poiché è stata disposta una breve inversione del tratto a senso unico pre-esistente. Contestualmente anche il tratto di via San Salvatore tra l’incrocio con via Salvecchio e piazza Mascheroni diventerà a senso unico discendente verso la piazza.

In questo modo - spiegano dal Comune - per i residenti e gli autorizzati sarà possibile accedere a questa zona in modo più semplice e direttamente dalle mura, senza dover passare necessariamente da via Boccola o da via Colleoni, come avvenuto negli ultimi mesi, dopo il completamento della pedonalizzazione di piazza Cittadella.