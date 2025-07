Classifica gradimento dei sindaci: Carnevali sale al 56%

I risultati del Governance Poll del «Sole 24 Ore» arrivano a poco più di un anno dalle elezioni amministrative e in un certo senso rappresentano un primo sondaggio sul consenso dei bergamaschi nei confronti della sindaca Elena Carnevali.

La classifica annuale è piuttosto confortante: a dodici mesi dal suo insediamento a Palazzo Frizzoni, Carnevali guadagna terreno – in percentuale – rispetto ai voti ottenuti l’8 e 9 giugno 2024, piazzandosi al 25° posto in Italia (in coabitazione con altri colleghi) in virtù di un indice di gradimento pari al 56%, vale a dire l’1,1% in più rispetto a quanto l’allora candidata sindaca aveva ottenuto dalle urne al primo turno.

«Proseguire con determinazione il lavoro»

«Le classifiche non sono tutto, ma rappresentano comunque un segnale importante di fiducia da parte della città nel vedere confermato e anche rafforzato, con un punto percentuale in più, il gradimento nei miei confronti. E questo, dopo il primo anno di mandato, è un incoraggiamento a proseguire con determinazione il lavoro avviato – è il commento della sindaca –. Questo risultato è frutto dell’impegno di tutta la squadra, della Giunta, dei consiglieri e della struttura comunale che, ogni giorno, lavora per migliorare la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini bergamaschi».

La classifica del Sole 24 Ore

In testa alla classifica del «Governance Poll» del «Sole» c’è il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti di Fratelli d’Italia, con una preferenza al 70%, che precede un terzetto di sindaci di centrosinistra, Michele Guerra di Parma, secondo con il 65% del gradimento, Vito Leccese di Bari e Gaetano Manfredi di Napoli, entrambi con un consenso al 61%. C’è da segnalare che i primi sette sindaci in classifica perdono tutti un po’, in termini percentuali, rispetto ai risultati delle rispettive elezioni.

I numeri del sondaggio

I 600 bergamaschi che hanno risposto al sondaggio del quotidiano economico tra il 7 aprile e il 27 giugno hanno comunque apprezzato generalmente l’operato di Elena Carnevali, facendo come detto alzare il consenso rispetto all’esito delle urne. «È stato un primo anno