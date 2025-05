Codice della strada, passo indietro sulle sostanze stupefacenti

Perché una persona sia punibile per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti occorre «una correlazione temporale tra l’assunzione e la guida, che si concretizza in una perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità alla guida». Lo specifica una circolare dei ministeri dell’Interno e della Salute inviata a prefetti e questori in seguito all’entrata in vigore del nuovo Codice della strada che aveva introdotto una stretta in materia.