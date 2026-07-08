Colpo lampo all’Ortofrutta, spaccata nella notte a Treviglio

Un colpo lampo nella notte, un bottino di poche centinaia di euro e un unico bersaglio: la cassa. È quanto accaduto tra martedì 7 e mercoledì 8 luglio in vicolo Dell’Era, nel cuore di Treviglio, dove un uomo ha messo a segno una spaccata ai danni de «l’Ortofrutta», attività aperta da pochi mesi ma già nota in zona, forte anche dei punti vendita di Caravaggio e del magazzino di Romano di Lombardia.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, con il volto travisato, avrebbe sfondato vetrina e serratura della porta d’ingresso per intrufolarsi nel locale, nonostante la presenza di videocamere di sorveglianza attive. Una volta dentro si è diretto verso la cassa, dalla quale ha sottratto alcune centinaia di euro, per poi fuggire in pochi minuti. Non è stato toccato nient’altro, nemmeno un costoso iPad del titolare lasciato accanto alla cassa.