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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 29 Luglio 2026

Consegne in Città Alta: nuovi orari e stop ai furgoni

LA NOVITÀ. Consegne feriali in fasce ridotte e divieto sull’asse Gombito-Colleoni. Restano accessi speciali per giornali, medicinali e freschi.

Lettura 1 min.
Consegne in Città Alta: nuovi orari e stop ai furgoni
Da lunedì 3 agosto nuove regole per il carico e scarico nella Ztl di Città Alta, la sperimentazione durerà quattro mesi.

Bergamo

Da lunedì 3 agosto cambiano le regole per le consegne merci nella Ztl di Città Alta. Il nuovo sistema, introdotto dal Comune nell’ambito del Piano urbano della mobilità sostenibile, punta a ridurre la presenza dei veicoli commerciali nelle ore di maggiore afflusso pedonale.

Per i mezzi destinati al trasporto di merci fino a 3,5 tonnellate le consegne saranno consentite dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 7.45, con uscita entro le 8, e dalle 9 alle 11, con uscita entro le 11.15.

Consegne in Città Alta, le deroghe

Servizi postali e corrieri potranno accedere tutti i giorni nelle fasce 7-7.45, 9-12.30 e 15-18.30. Nessun limite è previsto per la consegna urgente di medicinali e per gli alimenti freschi destinati al consumo immediato.

I distributori di giornali potranno entrare dalle 5 alle 10. Per pasticcerie, distributori di latte fresco e lavanderie gli accessi saranno consentiti dalle 5 alle 7.45 e dalle 9 alle 11, anche il sabato e la domenica.

Stop ai furgoni sull’asse Gombito-Colleoni

I veicoli commerciali non potranno transitare in via Gombito, piazza Vecchia, via Colleoni, via Mura di Santa Grata, via San Pancrazio e nelle laterali dell’asse. Le merci dovranno essere trasferite nell’ultimo tratto con carrelli o mezzi compatibili con il passaggio pedonale.

Saranno predisposte aree di carico-scarico in largo Colle Aperto, piazza Mercato del Fieno, piazza Mercato delle Scarpe, piazza Reginaldo Giuliani e via Mario Lupo. Previsti anche dodici nuovi posti riservati ai residenti tra piazza Mascheroni e via della Fara.

La sperimentazione durerà quattro mesi. Potranno essere autorizzate deroghe per consegne particolarmente pesanti o frequenti, sulla base di richieste documentate.

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