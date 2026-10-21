Cresce l’attesa per la Gmg a Seul. «Esperienza di Chiesa universale»

«Coraggio, io ho vinto il mondo». Il tema scelto da Papa Leone XIV per la 41ª Giornata mondiale della gioventù – tratto dal Vangelo di Giovanni – sembra cucito su misura per parlare ai giovani alle prese con il mondo di oggi e con le tante paure che rischiano di vincere sulla vita. «Ma la fede – osserva don Gabriele Bonzi, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale dell’Età evolutiva – ci dona il coraggio di guardare con speranza al futuro».

Le proposte diocesane

Con questo spirito anche la Diocesi di Bergamo si sta preparando all’evento mondiale, in programma dal 3 all’8 agosto 2027, con due proposte per i giovani bergamaschi (dai 18 ai 35 anni). Entrambe saranno accompagnate da don Bonzi e da altri sacerdoti. La prima, dal 31 luglio al 13 agosto, prima e dopo la tappa principale di Seul e l’incontro con il pontefice, prevede «un’esperienza di incontro con la Chiesa vietnamita e di vista delle bellezze di questo Paese del sud-est asiatico», spiega don Bonzi. La seconda, invece, consiste nel viaggio diretto nella capitale della Corea del Sud, dal 2 al 10 agosto.

Iscrizioni e incontri

Le iscrizioni sono aperte fino al 28 ottobre: ci sono 130 posti disponibili per il «Pacchetto A» (Vietnam + Seul) e 50 per il «Pacchetto B» (diretto Seul).Per prepararsi alla Gmg, sono in programma alcuni incontri. Il primo si terrà il 20 novembre, nella chiesa ipogea del Seminario, e sarà il lancio del cammino diocesano in avvicinamento alla Giornata. Gli altri incontri, al Centro oratori di Bergamo, entreranno nello specifico della città ospite: il 28 febbraio un approfondimento sulla storia della Corea del Sud e di Seul; il 25 aprile un affondo sulle origini, i martiri e il presente della Chiesa coreana; il 4 luglio un incontro organizzativo, in cui saranno date le ultime informazioni per il viaggio e verrà consegnato il «kit del pellegrino».

E per chi non può partire? Il 7 e l’8 agosto sarà organizzato un evento regionale, con tutte le Diocesi lombarde, per vivere insieme la Gmg, tra esperienze da condividere e il collegamento con Seul E per chi non può partire? Il 7 e l’8 agosto sarà organizzato un evento regionale, con tutte le Diocesi lombarde, per vivere insieme la Gmg, tra esperienze da condividere e il collegamento con Seul. In collaborazione con il Servizio nazionale di Pastorale giovanile della Cei, è stato anche realizzato un sussidio attorno alle tematiche chiave della Giornata mondiale della gioventù: oltre al coraggio, l’amore, la verità e la pace.

«Una Chiesa viva»

«La Gmg – afferma don Bonzi – è una grande occasione per i giovani di fare esperienza di una Chiesa che ha davvero il sapore universale, una Chiesa giovane, effervescente, viva e vivace». Un’occasione per «vedere come davvero il Vangelo non ha confini e come sa parlare ai giovani di ogni cultura, toccare il loro cuore e far crescere in loro semi di bellezza e di felicità».

Per tutti coloro che parteciperanno la parola d’ordine è «entusiasmo», così come «il desiderio di sentirsi parte di un evento storico mondiale, che sicuramente entrerà nella storia della Chiesa« e di «poter trovare qualcuno con cui condividere la propria fede e le grandi domande della nostra fede».

Il tema cardine scelto per la Giornata, si diceva, è quello del coraggio. «Un bellissimo tema – prosegue il direttore dell’Upee –, che si intreccia con i tre sotto temi proposti ai giovani: la pace, la verità e l’amore. Tre cose per cui oggi serve davvero tanto coraggio».

Il tema della Gmg