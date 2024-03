Da lunedì scatta lo stop per i veicoli Euro 0 e 1 a gas

Un’altra stretta alla circolazione dei veicoli più inquinanti. Come previsto già da ordinanze varate sia a livello regionale sia a livello locale, dal 1° aprile scatta un nuovo divieto: i veicoli Euro 0 ed Euro 1 a gas (Gpl o metano, in modo esclusivo o bi-fuel) saranno soggetti alle limitazioni permanenti, ossia quelle in vigore tutto l’anno. Cosa cambierà, in concreto? Questi veicoli non potranno circolare dalle 7,30 alle 19,30 nei giorni che vanno dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Il divieto vale per i comuni lombardi di «fascia 1» (37 comuni in Bergamasca e 209 in tutta la Lombardia) e di fascia 2 (altri 74 comuni bergamaschi e 361 in tutta la Lombardia), per un totale di 111 comuni bergamaschi interessati e 570 nell’intera regione dove la circolazione sarà off limit in quelle fasce orarie e in quelle giornate.