Da ottobre il vaccino Covid, «consigliato ai fragili»

Arriveranno in ottobre i nuovi vaccini anti Covid per la campagna vaccinale d’autunno, che sarà concomitante con quella contro l’influenza stagionale, con una nuova formulazione di vaccini a mRNA e proteici aggiornati a XBB 1.5, la cui approvazione da parte di Ema e Aifa è prevista per fine estate, inizio autunno.