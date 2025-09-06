Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 06 Settembre 2025

Dalla vasca ai portoni, il Palazzo delle Poste di Bergamo mostra i segni del tempo - Foto

La SITUAZIONE ATTUALE. La piscina desolatamente vuota, un pannello a coprire un ingresso danneggiato, le infiltrazioni. L’azienda rassicura: «A breve i lavori».

Sergio Rizza
Sergio Rizza
Collaboratore
Il Palazzo delle Poste progettato alla fine degli anni Venti dal bolognese Angiolo Mazzoni, venne inaugurato dopo due anni di lavori, il 31 ottobre del 1932
Il Palazzo delle Poste progettato alla fine degli anni Venti dal bolognese Angiolo Mazzoni, venne inaugurato dopo due anni di lavori, il 31 ottobre del 1932
(Foto di Bedolis)

La facciata su via Masone del Palazzo delle Poste è spettacolare. Monumentale e sobria ad un tempo. Capita spesso che gruppetti di turisti, italiani o stranieri, si soffermino ad ammirarla. Merito della Torre dell’Orologio, delle amplissime vetrate, delle cinque alte colonne alla cui sommità si ergono altrettante statue bronzee: L’Italia cattolica e L’Italia fascista di Giovanni Manzoni, L’Italia etrusca e l’Italia romana di Nino Galizzi e, su una «quinta» architettonica, il San Cristoforo (protettore dei postelegrafonici) di Francesco Minotti. Merito del fascino va poi alla vasca rettangolare sottostante, di ben 100 metri quadrati. Che però, malinconicamente all’asciutto, versa oggi in condizioni di apparente abbandono, tanto da spingere diversi residenti della zona a lamentarsene e a far giungere il loro disappunto a L’Eco di Bergamo: persino la statua del delfino, da cui dovrebbe zampillare l’acqua, con una smorfia sembra indicare con fastidio le piastrelle azzurre qua e là divelte, la sporcizia, le erbacce, i cavi scoperti, i massi perimetrali anneriti.

E mentre poco oltre, verso via Matris Domini, sono state almeno sfalciate, negli scorsi giorni, grazie a un intervento di manutenzione ordinaria, le alte siepi di erbacce (si nota ora una fila ordinata di piantine nella stretta aiuola), anche sul lato affacciato sulla via Locatelli c’è da restare perplessi: il portone al numero civico 11, di fianco all’ingresso principale degli uffici, proprio sotto la Torre dell’Orologio, è murato da rozzi pannelli di legno. Progettato alla fine degli anni Venti dal bolognese Angiolo Mazzoni (1894-1979), inaugurato dopo due anni di lavori, il 31 ottobre del 1932, concepito per «dialogare» con il centro piacentiniano (come dimostra il rapporto a distanza tra la Torre dell’Orologio e quella dei Caduti in piazza Vittorio Veneto), il Palazzo delle Poste, di proprietà della spa Poste Italiane, all’incrocio tra le vie Masone e Locatelli, è edificio di pregio e ovviamente tutelato.

Le due opere di Sironi

Una tela del Sironi
Una tela del Sironi
(Foto di Beppe Bedolis)

Sul magazine online «TG Poste», il giornalista e scrittore Pierangelo Sapegno tre anni fa scrisse un pezzo, «La nostra grande bellezza: il palazzo storico delle Poste a Bergamo, un modo per inventare l’arte», che terminava così, a proposito del legame della città con questa architettura: «Non è un caso che quando nel 1973 trasferirono al ministero delle Poste le tele di Sironi per essere restaurate, l’intera città si mobilitò perché tornassero sui muri dov’erano nate. Se non si può fermare il tempo, possiamo almeno tenerci quello che hanno saputo fare per noi gli uomini». E già, perché tra le mirabilia del luogo ci sono, anche, i due teleri di Mario Sironi, L’Architettura e L’Agricoltura. Si trovano nella vecchia Sala accettazione telegrammi, aperta solo di rado, in occasioni speciali o su richiesta. Quasi un paradosso per due opere che, «scippate» per decenni dal ministero romano delle Poste, tornarono trionfalmente nella loro collocazione originaria nel 1999.

I due teleri di Mario Sironi, L’Architettura e L’Agricoltura, si trovano nella vecchia Sala accettazione telegrammi, aperta solo di rado, in occasioni speciali o su richiesta

La porta vandalizzata

L’ingresso danneggiato
L’ingresso danneggiato
(Foto di Beppe Bedolis)

Le Poste garantiscono di non essere inerti, ad ogni modo, e di avere a cuore la manutenzione del palazzo. Quanto alla «toppa» dei pannelli di legno al civico 11, l’azienda la spiega così: la porta di legno e vetro, che fra l’altro sarebbe stata danneggiata a calci alcune settimane fa da una persona in stato di alterazione, è stata smontata e portata via da un’azienda di Perugia «per un restauro conservativo: i lavori si concluderanno tra ottobre e novembre. Quando sarà rimesso al suo posto, un altro restauro toccherà al portone dell’ingresso principale».

la vasca esterna
la vasca esterna
(Foto di Beppe Bedolis)

La vasca dell’acqua

La parte più grossa dei lavori toccherà però alla vasca ai piedi della facciata. Dovrà esserne rifatto l’impianto idraulico, con riciclo dell’acqua. Le piastrelline azzurre saranno risistemate e impermeabilizzate, dopo le recenti infiltrazioni. Dopodiché l’acqua potrà finalmente tornare. Tempi previsti? Da Poste Italiane non giungono certezze né cronoprogrammi, ma il lavoro, prevedono, sarà fatto l’anno prossimo. Non riguarderà, però, la ripulitura delle cinque statue bronzee della facciata, che dopo la conclusione dell’ultimo intervento di restauro del palazzo, nel 2018, rilucevano. Un’ulteriore importante novità porterà poi ad una ristrutturazione del lato su via Locatelli, al civico 17: lì, spiegano dall’azienda padrona di casa, vedrà la luce «un progetto di spazi di Co-working a disposizione di cittadini e imprese che vi potranno noleggiare postazioni di lavoro (tutte le info su spaziperlitalia.poste.it, ndr)». È prevista una decina di postazioni. Anche per questo si parla del 2026.

Infiltrazioni d’acqua dal soffitto

Pure all’interno, basta uno sguardo per capire che ci sarebbe da lavorare anche lì. In un angolo dell’altissimo soffitto sopra il salone degli sportelli al pubblico si notano i segni di un’infiltrazione d’acqua lasciata da un temporale di quest’estate: i pluviali sono stati aggiustati da esperti di edilizia acrobatica. Bisognerà tinteggiare e fare altri ritocchi: su una parete, nello stesso salone, si notano vistosi buchi lasciati dall’asportazione di un monitor. I tempi? Incerti. Perché il palazzo è tutelato e qualunque intervento deve essere concordato con la Soprintendenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Masone
Perugia
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Spedizioni
Arte, cultura, intrattenimento
architettura
San Cristoforo
Mario Sironi
Angiolo Mazzoni
Sergio Rizza
Francesco Minotti
Giovanni Manzoni
Poste Italiane
ministero delle poste e delle telecomunicazioni