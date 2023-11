Disastro del Gleno: «La diga era fragile e mal costruita». Sei podcast sul convegno

Un’opera fragile, malcostruita, preceduta da un percorso costellato di violazioni normative e ampio ricorso alla corruzione. È quanto è emerso, in sintesi, dal convegno che l’Università di Bergamo ha dedicato questa mattina al centenario del disastro della diga del Gleno, il cui anniversario ricorre venerdì 1 dicembre 2023. Il disastro, che causò 359 vittime accertate, è stato indagato in ogni suo aspetto tecnico, storico e sociale in circa 4 ore di lavori in un’ex chiesa di Sant’Agostino gremita da circa 400 persone.