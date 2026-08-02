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Cronaca / Bergamo Città Domenica 02 Agosto 2026

Donna accoltellata dall’ex marito fuori da un centro commerciale a Brescia: è grave

L’AGGRESSIONE. L’accoltellamento è avvenuto a Campo Grande nel pomeriggio di domenica 2 agosto: l’uomo, residente in Bergamasca, è stato poi preso in consegna dalla Polizia.

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Donna accoltellata dall’ex marito fuori da un centro commerciale a Brescia: è grave
Il centro commerciale Campo Grande in provincia di Brescia: una donna di 38 anni è stata accoltellata dall’ex marito residente in Bergamasca
(Foto di Il Giornale di Brescia)

Una donna di 38 anni di origini indiane, residente a Vicenza, è stata ferita con una coltellata dall’ex marito, pachistano 46enne che vive nella Bergamasca, all’esterno di uno dei negozi del centro commerciale Campo Grande a Brescia.

Donna accoltellata dall’ex marito fuori da un centro commerciale a Brescia: è grave
Donna accoltellata dall’ex marito fuori da un centro commerciale a Brescia: è grave

La donna, che era con un’amica e i figli di entrambe, è stata soccorsa dai passanti e trasferita in ospedale in condizioni serie. Come riporta il sito de «Il Giornale di Brescia» non sarebbe in pericolo di vita, anche se la coltellata l’ha raggiunta vicino al cuore. L’aggressore è stato bloccato da alcuni ragazzi stranieri che si trovavano nelle vicinanze e poi arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato femminicidio.

Secondo la prima ricostruzione, l’ex coppia (separata dal 2020) avrebbe litigato per la gestione dei figli minorenni, e l’aggressione sarebbe avvenuta dopo un paio d’ore. L’uomo ha ferito anche l’amica dell’ex moglie, una 43enne di origini pachistane sempre residente a Vicenza.

«Stavamo camminando qui nelle vicinanze, quando abbiamo sentito delle grida e abbiamo visto un uomo con un coltello, mentre inseguiva due donne» racconta uno dei giovani che sono riusciti a bloccare l’uomo: «Abbiamo cercato di fermarlo con oggetti vari, alla fine siamo riusciti a fargli cadere l’arma con una sedia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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