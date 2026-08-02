Donna accoltellata dall’ex marito fuori da un centro commerciale a Brescia: è grave

Una donna di 38 anni di origini indiane, residente a Vicenza, è stata ferita con una coltellata dall’ex marito, pachistano 46enne che vive nella Bergamasca, all’esterno di uno dei negozi del centro commerciale Campo Grande a Brescia.

La donna, che era con un’amica e i figli di entrambe, è stata soccorsa dai passanti e trasferita in ospedale in condizioni serie. Come riporta il sito de «Il Giornale di Brescia» non sarebbe in pericolo di vita, anche se la coltellata l’ha raggiunta vicino al cuore. L’aggressore è stato bloccato da alcuni ragazzi stranieri che si trovavano nelle vicinanze e poi arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato femminicidio.

Secondo la prima ricostruzione, l’ex coppia (separata dal 2020) avrebbe litigato per la gestione dei figli minorenni, e l’aggressione sarebbe avvenuta dopo un paio d’ore. L’uomo ha ferito anche l’amica dell’ex moglie, una 43enne di origini pachistane sempre residente a Vicenza.