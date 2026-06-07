Due persone bloccate nell’ascensore in un negozio di via XX Settembre: in azione i Vigili del Fuoco

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuta in pochi minuti una squadra dei Vigili del Fuoco , che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare le operazioni di sblocco della cabina.

L’intervento si è concluso rapidamente e senza conseguenze: le due persone sono state liberate in buone condizioni e non è stato necessario l’intervento dei sanitari. Solo tanto spavento per i coinvolti. L’ascensore è stato temporaneamente disattivato per consentire gli accertamenti tecnici del caso, mentre la situazione lungo la via è tornata rapidamente alla normalità.