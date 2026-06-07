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Cronaca / Bergamo Città Domenica 07 Giugno 2026

Due persone bloccate nell’ascensore in un negozio di via XX Settembre: in azione i Vigili del Fuoco

L’INCIDENTE. Attimi di apprensione nella mattinata di domenica 7 giugno in via XX Settembre, a Bergamo, dove due persone sono rimaste bloccate all’interno dell’ascensore del negozio Douglas a causa di un improvviso guasto tecnico.

Lettura meno di un minuto.
Due persone bloccate nell’ascensore in un negozio di via XX Settembre: in azione i Vigili del Fuoco
I Vigili del fuoco in azione in via XX Settembre: due persone bloccate nell’ascensore del negozio Douglas
(Foto di Colleoni)

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuta in pochi minuti una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare le operazioni di sblocco della cabina.

L’intervento si è concluso rapidamente e senza conseguenze: le due persone sono state liberate in buone condizioni e non è stato necessario l’intervento dei sanitari. Solo tanto spavento per i coinvolti. L’ascensore è stato temporaneamente disattivato per consentire gli accertamenti tecnici del caso, mentre la situazione lungo la via è tornata rapidamente alla normalità.

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