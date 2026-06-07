Due persone bloccate nell’ascensore in un negozio di via XX Settembre: in azione i Vigili del Fuoco
L’INCIDENTE. Attimi di apprensione nella mattinata di domenica 7 giugno in via XX Settembre, a Bergamo, dove due persone sono rimaste bloccate all’interno dell’ascensore del negozio Douglas a causa di un improvviso guasto tecnico.Lettura meno di un minuto.
L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuta in pochi minuti una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare le operazioni di sblocco della cabina.
L’intervento si è concluso rapidamente e senza conseguenze: le due persone sono state liberate in buone condizioni e non è stato necessario l’intervento dei sanitari. Solo tanto spavento per i coinvolti. L’ascensore è stato temporaneamente disattivato per consentire gli accertamenti tecnici del caso, mentre la situazione lungo la via è tornata rapidamente alla normalità.
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