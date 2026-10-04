Due risse in centro a Bergamo filmate dai residenti

Entrambe filmate dai residenti con i cellulari: la prima nel pomeriggio di venerdì e che pare aver coinvolto alcuni rider di origine straniera che sono venuti alle mani tra la gente che camminava in via Quarenghi , creando apprensione.

La notte tra venerdì e sabato, poco dopo le due, il secondo episodio in via Sant’Orsola , dove gruppetti di stranieri si sono insultati e azzuffati sotto i porticati . Essendo venerdì notte la zona era ancora frequentata da diverse persone.

Infine, venerdì pomeriggio la polizia locale di Bergamo è intervenuta nei giardini di piazza Matteotti per una lite. Gli agenti hanno bloccato un uomo di 31 anni che avrebbe minacciato un giovane con un coltello, successivamente rinvenuto e sequestrato. Il trentunenne, indiano, è stato denunciato a piede libero per i reati di minaccia e violazione delle norme sul porto abusivo di armi o di oggetti atti a offendere.