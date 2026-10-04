Due risse in centro a Bergamo filmate dai residenti
GLI EPISODI. Due risse in centro nel giro di 24 ore, la prima in via Quarenghi, la seconda in via Sant’Orsola.Lettura meno di un minuto.
Entrambe filmate dai residenti con i cellulari: la prima nel pomeriggio di venerdì e che pare aver coinvolto alcuni rider di origine straniera che sono venuti alle mani tra la gente che camminava in via Quarenghi, creando apprensione.
La notte tra venerdì e sabato, poco dopo le due, il secondo episodio in via Sant’Orsola, dove gruppetti di stranieri si sono insultati e azzuffati sotto i porticati. Essendo venerdì notte la zona era ancora frequentata da diverse persone.
Infine, venerdì pomeriggio la polizia locale di Bergamo è intervenuta nei giardini di piazza Matteotti per una lite. Gli agenti hanno bloccato un uomo di 31 anni che avrebbe minacciato un giovane con un coltello, successivamente rinvenuto e sequestrato. Il trentunenne, indiano, è stato denunciato a piede libero per i reati di minaccia e violazione delle norme sul porto abusivo di armi o di oggetti atti a offendere.
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